GoldExplosive Ausgangslage! So oder ähnlich könnte man den derzeitigen Zustand der Edelmetalle beschreiben. Denn die Art und Weise, in der diese sich nach dem Ausverkauf im März wieder nach oben arbeiten, lässt für die Zukunft noch Spannendes erwarten! Denn den Billionen Euro und Dollar Schuldgeld des fraktionalen Reservesystems, die gerade per Knopfdruck geschaffen werden, steht eben nichts, aber auch gar nichts gegenüber. Wenn Investoren nach all ihren Portfoliooptimierungen und Chartanalysen über die Werthaltigkeit ihrer Vermögenswerte nachdenken, werden ihnen nicht mehr viele Alternativen einfallen. Nur zur Erinnerung: Der Anteil der Edelmetalle an den gesamten Vermögenswerten weltweit liegt bei rund 1 %. Anfang der 80er Jahre waren es mehr als achtmal so viel! Nachtigall, ick hör' Dir trapsen…

Den vollständigen Artikel lesen ...