Wochenrückblick KW 15: DAX macht Boden gut, Börsianer setzen auf ein Ende der Corona-Pandemie

Der Kampf gegen das Coronavirus ist noch lange nicht vorbei. Die wirtschaftlichen Folgen werden noch eine ganze Weile zu spüren sein. Trotzdem scheinen Börsianer nun wieder deutlich entspannter in die Zukunft zu sehen.

In dieser Woche konnten sich DAX & Co stark erholen. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer setzte sich kurz vor Ostern sogar oberhalb der 10.000-Punkte-Marke fest. Für Beruhigung sorgten die Aussicht auf einen baldigen Höhepunkt der Corona-Pandemie in vielen Ländern und die Aussicht auf Frieden am Ölmarkt.

Deutschland

Wegen der nach wie vor anhaltenden Coronavirus-Pandemie musste SAP die Prognose für 2020 nach unten anpassen. Die SAP-Aktie konnte zuletzt trotzdem deutlich Boden gutmachen. Hier liegen die nächsten Kursziele. Mehr dazu hier.

