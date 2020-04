Am 7. April 2020 erhielt Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) ("Pacific Drilling" oder das "Unternehmen") von der New Yorker Börse die Mitteilung, dass das Unternehmen derzeit nicht den Mindestkursstandard für die weitere Notierung der Stammaktien des Unternehmens erfüllt. Im Besonderen lag der durchschnittliche Schlusspreis je Aktie der Stammaktien des Unternehmens am 6. April 2020 nach 30 Handelstagen unter 1,00 US-Dollar, dem durchschnittlichen Mindestaktienpreis, der für die weitere Notierung an der NYSE gemäß Abschnitt 802.01C des NYSE Listed Company Manual erforderlich ist.

Nach den Bestimmungen der NYSE hat das Unternehmen nach Erhalt dieser Benachrichtigung sechs Monate Zeit, um die Compliance mit dieser Norm für die fortgesetzte Notierung wiederherzustellen und ein Delisting zu verhindern. Entsprechend den Bestimmungen der NYSE hat das Unternehmen die NYSE davon in Kenntnis gesetzt, dass es beabsichtigt, das Manko beim Aktienpreis zu beheben, und erwägt alle verfügbaren Optionen, um zur Einhaltung der Vorschriften zurückzukehren. Das Unternehmen kann die Compliance im Laufe der sechsmonatigen Nacherfüllungsfrist jederzeit wiederherstellen, wenn es am letzten Börsentag eines beliebigen Kalendermonats während der Nacherfüllungsfrist einen Schlusspreis je Aktie von mindestens 1,00 US-Dollar sowie im Laufe des Zeitraums von 30 Handelstagen, der am letzten Börsentag dieses Monats endet, einen durchschnittlichen Schlusspreis je Aktie von mindestens 1,00 US-Dollar verzeichnen kann. Ist bei Ablauf der Nacherfüllungsfrist (7. Oktober 2020) sowohl am letzten Börsentag der Nacherfüllungsfrist kein Schlusspreis je Aktie von 1,00 US-Dollar erreicht worden als auch im Laufe des Zeitraums von 30 Handelstagen, der am letzten Börsentages dieses Monats endet, kein durchschnittlicher Schlusspreis je Aktie von 1,00 US-Dollar erreicht worden, so wird die NYSE ein Aussetzungs- und Delistingverfahren einleiten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden vorbehaltlich der Compliance des Unternehmens mit anderen Anforderungen der NYSE für eine fortgesetzte Notierung weiterhin an der NYSE notiert und gehandelt. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Symbol "PACD" gehandelt, haben jedoch die zusätzliche Bezeichnung ".BC", um den Status der Stammaktien als "unter Compliance" ("below compliance") anzuzeigen. Die NYSE-Benachrichtigung wirkt sich nicht auf die Berichtspflichten des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission aus. Der Erhalt dieser Benachrichtigung durch das Unternehmen hat keine Auswirkungen auf die vorhandenen vertraglichen Verpflichtungen oder Schuldverpflichtungen des Unternehmens.

Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem überaus erfahrenen Team engagiert sich Pacific Drilling dafür, die Erwartungen seiner Kunden zu übertreffen, indem die sichersten, effizientesten und verlässlichsten Tiefseebohrdienstleistungen in der Branche geboten werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific Drilling befinden sich in Luxemburg und Houston. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen und Informationen stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar und sind normalerweise an Begriffen wie "damit rechnen", "der Ansicht sein", "könnte", "schätzen", "erwarten", "vorhersagen", "beabsichtigen", "unsere Fähigkeit", "können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "prognostiziert", "sollte", "dürfte", "würde" oder ähnlichen weiteren Begriffen zu erkennen, die in der Regel nicht historischer Natur sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum, an dem sie gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen drücken unsere aktuellen Erwartungen oder Prognosen über mögliche zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse aus, einschließlich der zukünftigen finanziellen und operativen Leistung und der Liquiditätssalden, Ertragseffizienzniveaus, Marktausblicke, Trendprognosen, zukünftiger Vertragsmöglichkeiten für Kunden, vertraglicher Tagespreise, unserer Geschäftsstrategien und -pläne oder Managementziele, geschätzter Dauer von Kundenverträgen, Rückstände, erwarteter Investitionen, prognostizierter Kosten; Erwartungen hinsichtlich des Antrags unserer beiden Tochtergesellschaften auf Berufung gegen den Schiedsspruch gegen sie im Zusammenhang mit dem als Pacific Zonda bekannten Bohrschiff zugunsten von SHI, dem Ergebnis des laufenden Insolvenzverfahrens dieser Tochtergesellschaften und den möglichen Auswirkungen der Entscheidung des Tribunals auf unsere künftige Geschäftstätigkeit; Finanzlage, Ertragslage und Liquidität.

Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Annahmen und Erwartungen angemessen und in gutem Glauben gemacht wurden, stellen diese Aussagen keine Garantien dar, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten und beruhen auf Beurteilungen und Annahmen, da diese Aussagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt über zukünftige Ereignisse getroffen werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse weichen möglicherweise aufgrund einer Vielzahl möglicher Faktoren wesentlich von unseren erwarteten, vermuteten oder prognostizierten Aussagen ab, unter anderem wenn erwähnte Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sich unsere zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen, gehören sich entwickelnde Risiken aus dem Ausbruch des Coronavirus und daraus resultierende erhebliche Störungen in den internationalen Volkswirtschaften und auf den internationalen Finanz- und Ölmärkten, einschließlich eines erheblichen Rückgangs des Ölpreises im Jahr 2020; der globale Öl- und Gasmarkt und seine Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen; der küstennahe Bohrmarkt, einschließlich Änderungen bei den Investitionsausgaben unserer Kunden; Änderungen bei Angebot und Nachfrage nach Öl und Gas weltweit; die Verfügbarkeit von Bohranlagen sowie Angebot und Nachfrage nach hochspezifischen Bohrschiffen und anderen Bohranlagen, die mit unserer Flotte konkurrieren; unsere Fähigkeit, günstige Bedingungen für neue Bohrverträge oder Verlängerungen einzugehen und auszuhandeln; unsere Fähigkeit, endgültige Verträge erfolgreich auszuhandeln und zu vollenden und andere übliche Bedingungen in Bezug auf Absichtserklärungen und Zuschlagserklärungen, die wir für unsere Bohrschiffe erhalten, zu erfüllen; die tatsächlichen Daten des Vertragsbeginns; mögliche Stornierung, Neuverhandlung, Kündigung oder Aussetzung von Bohrverträgen aufgrund mechanischer Schwierigkeiten, Leistung, Marktveränderungen oder anderer Gründe; Kosten im Zusammenhang mit dem Stapeln von Bohrinseln und Kosten für die Reaktivierung einer gestapelten Bohrinsel; Ausfallzeiten und andere Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb von küstennahen Bohrinseln, einschließlich ungeplanter Reparaturen oder Wartungsarbeiten, Verlagerungen, Unwetter oder Hurrikans oder Unfälle; unsere kleine Flotte und die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Kunden; die Risiken von Rechtsstreitigkeiten in ausländischen Gerichtsbarkeiten und Verzögerungen, die durch Dritte im Zusammenhang mit solchen Rechtsstreitigkeiten verursacht werden; den Ausgang der Konkursverfahren unserer beiden Tochtergesellschaften und alle Maßnahmen, die SHI oder andere im Rahmen des Konkurs- oder anderen Verfahrens gegen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften ergreifen; das Risiko, dass unsere Stammaktien vom Handel an der New Yorker Börse abgezogen werden könnten; und die anderen Risikofaktoren, die in unserem Jahresbericht 2019 auf Formular 10-K, der am 12. März 2020 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurde, und in unseren Berichten auf Formular 8-K beschrieben sind. Diese Dokumente sind über unsere Website unter www.pacificdrilling.com oder über die Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.

