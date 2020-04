12.04.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) hat sich in den Tagen vor Ostern gut gehalten - gestern versuchten wir einen aktuellen Stand des Unternehmens zu liefern, dabei fiel uns ein Beitrag Markus Brauns 'ins Auge", den dieser bereits am Gründonnerstag veröffentlicht hatte: Trends in der Gesellschaft - wohl unumkehrbar - die das Zusammenleben "digitalisieren" und so auch Wirecards Geschäftsansatz befördern und befördern werden.Die Pandemie Maßnahmen als Katalysator für eine sowieso unvermeidliche Entwicklung. Neben unserem "Punktsieg für Wirecard" ein klarer Hinweis auf die Perspektiven ...

