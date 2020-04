Während die US-Börsen traditionell am Ostermontag schon wieder ihre Pforten öffnen, pausiert der deutsche Leitindex noch bis zum Dienstag. Die Vorzeichen für die neue Woche (starker Handelsschluss in den USA am Donnerstag) sind dabei gut. Die Post-Oster-Woche ist aber auch in ihrer Gesamtschau historisch stark - und fällt mitten in die zweitbeste Börsenphase des gesamten Börsenjahres.Allein in der verkürzten Osterwoche gewinnt der DAX seit 1960 bislang im Mittel immerhin 0,53 Prozent hinzu. Das ...

