Wie fast alle Branchen weltweit bleibt auch die Modebranche von der Coronakrise nicht unberührt. Jedoch wird die Modebranche in zweierlei Hinsicht eingeschränkt. Was vielen modeaffinen Menschen im Kopf bleibt, sind die Beeinträchtigungen der Mode hinsichtlich ihres gesellschaftlichen Wertes. Mehrmals im Jahr präsentieren Designer ihre Entwürfe in Fashionshows einem breiten Publikum. Derartige Shows sind soziale Highlights, auf die lange hingearbeitet werden. Auch das Erlebnis "Shoppen", was für viele Menschen einen wichtigen Stellenwert hat, wird erheblich eingeschränkt. Zwar können sowohl Präsentationen als auch Einkäufe online stattfinden, jedoch wird dies niemals die Wirkungskraft erzeugen wie etwas, bei dem man selber direkt dabei ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...