TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens Börsen tendierten am Montag schwächer. In einem durch das Osterwochenende verlangsamten Handel verarbeiteten Investoren die Einigung der Opec+ auf eine Förderkürzung.



Japans Nikkei 225 schloss 2,33 Prozent tiefer bei 19 043,40 Punkten. Chinas CSI 300 beendete den Handel 0,42 Prozent tiefer bei 3753,26 Zählern. In Hongkong war die Börse wegen des Feiertags geschlossen./fba