Nach zähen Verhandlungen hat die Allianz der Ölexportländer, OPEC+, am Sonntagabend auf eine historische Drosselung der Ölproduktion verständigt. An den Ölmärkten sind die Preise allerdings schon wieder auf dem Rückzug, genauso wie die Futures auf den Dow Jones. Der DAX bekommt davon wenig mit, da er sich noch im Osterwochenende befindet. Die Indikationen verheißen aber nichts Gutes.Bei einer Sondersitzung am Sonntagabend einigten sich die Ölförderländer auf eine Kürzung um 9,7 Millionen Barrel ...

