Die letzten Wochen haben gezeigt, wie gefährlich und unberechenbar die Börse sowohl nach unten als auch oben ist. Es gibt einfach zu viele Faktoren die schwer vorherzusehen sind und die Reaktion der Marktteilnehmer darauf ebenso. Deswegen fokussiere ich mich vor allem ein Einzelaktien und Dinge die man relativ gut beurteilen kann. Während die Corona Krise zumindest in Europa von den Fallzahlen abflacht, wird es in den nächsten Wochen und Monaten klar, was die wirtschaftlichen Auswirkungen davon sein werden und was es noch an politischen Verwerfungen geben wird aufgrund der Rettungsaktionen. Die Börse hat sich stark erholt, was daher ein Fall […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...