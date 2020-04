Das Thema Green Finance rückt zunehmend in den öffentlichen Fokus: Für die Pioniere der nachhaltigen Veranlagung in Österreich, wie die VBV, ist das kein Novum. Das Unternehmen pflegt seit Jahren ein umfassendes Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement. Während der Durchschnittsbürger mittlerweile beim Thema Nachhaltigkeit an Maßnahmen wie das persönliche Reiseverhalten oder die Herkunft der eingekauften Lebensmittel denkt, haben mittlerweile zahlreiche Unternehmen neben ihrem Kerngeschäft auch Aspekte im betrieblichen Alltag wie zum Beispiel sanfte Mobilität der Mitarbeitenden oder den effizienten, nachhaltigen Einsatz von Energie auf der Tagesordnung. Gerade im Finanzbereich kommt ganz besonders die grüne Finanzanlage in den Fokus ....

