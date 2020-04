Waterloo, Ontario (ots/PRNewswire) - Fachpublikation von prominenten Wissenschaftlern betont die Notwendigkeit des Händewaschens und warnt, dass das Tragen von Brillen das Infektionsrisiko nicht verringertFünf der weltweit prominentesten Experten im Bereich der Augenmedizin räumen rasch mit Mythen und Fehlinformationen auf und beruhigen Kontaktlinsenträger im Zuge der globalen COVID-19-/Coronavirus-Pandemie. Veröffentlichung in Contact Lens & Anterior Eye, "The COVID-19 Pandemic: Important Considerations for Contact Lens Practitioners" hebt fünf wichtige Fakten hervor,die für Kontaktlinsen- bzw. Brillenträger von Interesse sind:1. Sie können Ihre Kontaktlinsen auch weiterhin tragen. Derzeit gibt es keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass Kontaktlinsenträger im Vergleich zu Brillenträgern einem erhöhten COVID-19-Risiko ausgesetzt sind. Fragen Sie Ihren Augenarzt.2. Gute Hygienegewohnheiten sind äußerst wichtig. Gründliches Händewaschen und Trocknen sind unerlässlich, ebenso wie das ordnungsgemäße Einsetzen und Pflegen von Kontaktlinsen. Kontaktlinsenbehälter müssen hygienisch einwandfrei sein und die regelmäßige Reinigung von Gläsern/Brillen mit Seife und Wasser ist ebenfalls unerlässlich. Diese Gewohnheiten helfen Ihnen dabei, gesund zu bleiben und Ihre Arztpraxis oder sogar ein Krankenhaus zu vermeiden.3. Eine herkömmliche Brille bietet keinen Schutz. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, die besagen, dass Brillen/Augengläser Schutz vor COVID-19 bieten.4. Halten Sie Ihre Hände von Ihrem Gesicht fern, besonders dann, wenn sie ungewaschen sind. Egal, ob Sie Kontaktlinsen bzw. Brillen/Augengläser tragen oder gar keine Sehkorrektur benötigen - vermeiden Sie es auf jeden Fall, Ihre Nase, Augen und Ihren Mund mit ungewaschenen Händen zu berühren. Dies entspricht den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und den US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC).5. Sollten Sie erkranken, vermeiden Sie vorübergehend das Tragen Ihrer Kontaktlinsen. Kontaktlinsenträger, die krank sind, sollten vorübergehend Brillen tragen. Sie können das Tragen frischer, neuer Kontaktlinsen wieder aufnehmen, sobald Sie wieder komplett gesund sind und mit Ihrem Augenarzt gesprochen haben. Am 8. April veröffentlichte die CDC aktualisierte Informationen zum Tragen von Kontaktlinsenwährend der COVID-19-Pandemie, die die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Fachartikel Contact Lens & Anterior Eye untermauern. Die CDC weist auch darauf hin, dass Brillen und Kontaktlinsen das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung (PPE) nicht ersetzen.+nicht+ersetzen.%C2%A0)"Millionen von Menschen fragen sich, wie sich COVID-19 auf die Augenpflege auswirkt, zumal etwa zwei von drei Erwachsenen weltweit Kontaktlinsen, Brillen oder Augengläser tragen. Leider haben sich in den letzten Tagen Fehlinformationen verbreitet. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass wissenschaftlich unterstützte Tatsachen verstanden und kommuniziert werden, wodurch Angst durch Fakten ersetzt werden kann", so Dr. Lyndon Jones, Direktor des Centre for Ocular Research & Education (CORE) an der University of Waterloo%2Bat%2Bthe%2BUniversity%2Bof%2BWaterloo&a=Centre+for+Ocular+Research+%26+Education+(CORE)+an+der+University+of+Waterloo) (Ontario, Kanada), und Hauptautor des Fachartikels. "Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Kontaktlinsen auch während der Coronavirus-Pandemie eine durchaus akzeptable Form der Sehkorrektur sind, solange gute Handhygiene praktiziert wird und die entsprechenden Pflegeanweisungen befolgt werden."Die wissenschaftliche Arbeit greift auf Erkenntnisse aus mehr als 100 referenzierten Quellen zurück. Sie analysiert diverse Aspekte der Augengesundheit inmitten der aktuellen Pandemie und enthält praktische Ratschläge für Augenärzte und Optiker. Der Artikel und andere Ressourcen, die Pflegeanweisungen und Tipps zum Tragen von Kontaktlinsen beinhalten, können von COVIDEyeFacts.org heruntergeladen werden.Diese neue, forschungsbasierte Analyse ergänzt die CORE-Empfehlungen zum Händewaschen und zum sicheren Tragen von Kontaktlinsen, die Mitte März 2020 veröffentlicht wurden.Dr. Jones ist einer der führenden Experten im Bereich der Augengesundheit, hat mehr als 400 professionelle Artikel und Fachbeiträge verfasst und über 1.000 internationale Vorträge in über 40 Ländern gehalten. Im Jahr 2019 wurde er von Expertscape als der am häufigsten publizierte Experte auf dem Gebiet der Kontaktlinsenforschung genannt.Weitere Autoren des COVID-19-Artikels waren vier weltweit anerkannte Forscher, Pädagogen und Kliniker: Dr. Karen Walsh, Teamleiterin und klinische Wissenschaftlerin bei CORE, Dr. Mark Willcox, Forschungsdirektor an der School of Optometry and Vision Science at UNSW (Sydney), Dr. Philip Morgan.html%26a%3DDr.%2BPhilip%2BMorgan&a=Dr.+Philip+Morgan), Direktor von Eurolens Research an der University of Manchester (Vereinigtes Königreich) und Dr. Jason Nichols, Associate Vice President for Research und Professor an der University of Alabama an der Birmingham School of Optometry (Vereinigte Staaten) und Chefredakteur bei Contact Lens Spectrum.Informationen zu COREDas Centre for Ocular Research & Education (CORE)&a=Centre+for+Ocular+Research+%26+Education+(CORE)) wurde 1988 an der University of Waterloo, School of Optometry & Vision Science, gegründet. In den vergangenen drei Jahrzehnten entwickelte sich die Organisation von einem dreiköpfigen Betrieb zu einem florierenden Zentrum in der Grundlagen- und angewandten Forschung und arbeitet seither mit Sponsoren, Agenturen und Hochschulen in den Bereichen fortgeschrittene Biowissenschaften, klinische Forschung und Bildung zusammen. Kompromisslose Unabhängigkeit und höchste Forschungsqualität stehen im Mittelpunkt der Organisation und haben zahlreiche Fortschritte im Bereich der Augengesundheit mit sich gebracht. Heute arbeitet das 50-köpfige Team unter anderem an medizinischen Geräten, Arzneimitteln und digitalen Technologien, wobei der Schwerpunkt auf dem vorderen Augenabschnitt liegt. 