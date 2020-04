Im Winter 2017/2018 gab es rund 25.100 Grippetote. Das sei "die höchste Zahl an Todesfällen in den vergangenen 30 Jahren", zitierte das Ärzteblatt im September 2019 den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler. In Kliniken und Arztpraxen herrschte über Wochen Hochbetrieb. Die Menschen saßen gedrängt in den Wartezimmern oder standen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...