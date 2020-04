Columbus/Greifensee (awp) - Der schweizerisch-amerikanische Präzisionsinstrumente-Hersteller Mettler-Toledo zieht seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück. Der Grund liege in den negativen Auswirkungen der globalen Covid-19-Pandemie, teilte das in den USA kotierte Unternehmen mit operativem Sitz in Greifensee am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...