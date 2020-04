Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie spendete Narada über 20.000 medizinische Schutzmasken und Handschuhe an mehr als 20 Länder, darunter Italien, Spanien, Großbritannien und die Vereinigten Staaten.Da im Januar in China präventives Zubehör knapp war, hat Narada mit dem weltweiten Einkauf von Gesundheitseinrichtungen aus Europa, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten und Südkorea begonnen. Naradas Partner haben seit Anfang Februar große Hilfe beim Sammeln dieser Materialien geleistet."Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort 'Wer Barmherzigkeit sät, kann sich sicher sein, dass er Barmherzigkeit erfährt, wenn er sie braucht'. Die Entwicklung von COVID-19 ist nicht länger ein Problem einzelner Individuen oder einzelner Länder. Es ist ein Problem für die Menschheit, das es zu überwinden gilt", sagte Wu Xianzhang, Vice President von Narada.Da Italien ein bedeutendes Epizentrum des COVID-19-Ausbruchs ist, wandte sich Naradas italienischer Partner Pietro am 24. März an Narada und bat um Hilfsmittel zur Prävention der Krankheitswelle. Als Reaktion darauf gelang es Narada, innerhalb von 48 Stunden Gelder zu beschaffen und die erste Ladung medizinischer Hilfsgüter zu versenden.Narada brachte auch seine gesammelten Erfahrungen mit Präventions- und Kontrollmaßnahmen als Reaktion auf die Pandemie ein.Wu Xianzhang, Vice President von Narada, erklärte: "Als globales Unternehmen, das in mehr als 150 Ländern tätig ist, verfolgt Narada die Entwicklung von COVID-19 mit großer Aufmerksamkeit und arbeitet intensiv daran, wo immer möglich Unterstützung und Hilfe zu leisten. Der Kampf gegen COVID-19 ist derzeit in eine kritische Phase eingetreten. Narada wird auch weiterhin sein weltweites Netzwerk nutzen und mit den globalen Partnern zusammenarbeiten, um seiner gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen gerecht zu werden. Wir glauben fest daran, dass wir durch gemeinsame Anstrengungen der Menschheit die Pandemie eindämmen können".Informationen zu NaradaNarada ist führend in den Bereichen grüne, intelligente Energie und Industrieinnovation und ein Anbieter von schlüsselfertigen Lösungen. Das Unternehmen ist seit bereits 24 Jahren auf hochwertige Industriebatterien spezialisiert. Hauptgeschäft des Unternehmens sind Entwicklung und Herstellung sowie Vertrieb und Wartung von Speicherbatterien für stationäre Energie, Antriebsenergie und erneuerbare Energie und Zubehör, und die Systemintegration.Weitere Informationen finden Sie unter: en.naradapower.com (http://en.naradapower.com/)Linkedln: Narada Power Source Co., Ltd.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1153846/Narada_supplies.jpgPressekontakt:Miss Yupei Zhou+86-571-5692-2449intl@narada.bizOriginal-Content von: Narada Power Source Co.,Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122889/4570221