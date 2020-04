Die Klimadiskussion wird uns zukünftig immer stärker beschäftigen, das haben uns die zahlreichen Demonstrationen der jüngeren Generation - Fridays for Future - gelehrt. Während die großen Kohle- und Ölkonzerne demnach ein Problem haben sollten, so gibt es mit dem größten Waldbesitzer in Europa, Svenska Cellulosa (ISIN: SE0000112724), einen möglichen Profiteur dieser Entwicklung. Das Unternehmen bewirtschaftet nachhaltig einen Forstbestand von 2,6 Millionen Hektar in Schweden und ist einer der größten Hersteller von Holz- und Papierprodukten in Europa. Finanziell ist das Unternehmen gut aufgestellt und auch das erwartete Gewinnwachstum von über 20 % überzeugt. Warum das Unternehmen eine interessante Beimischung im Portfolio sein kann, das werden wir im Folgenden erörtern.

Den vollständigen Artikel lesen ...