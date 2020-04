Gesundheitsbranche boomt in der Corona-Krise. Deatailliertes Long Setup (CRV von 2.4) mit Cardinal Health-Aktie hier von ratgeberGELD.at.

Symbol:ISIN:Mit etwas über 2 Prozent kann Cardinal Health nach einem langjährigen Abwärtstrend immerhin eine positive Kursentwicklung vorweisen. Vom Kursabschlag infolge des Corona-Crashs hat sich das Wertpapier vergleichsweise gut erholt. Im 30-Minuten-Chart erkennen wir jetzt eine Widerstandslinie, deren Durchbrechen als Kaufsignal interpretiert werden könnte.Das Unternehmen mit Sitz in Dublin, Ohio verkauft Medikamente und Medizinprodukte. Die Branche kann momentan generell nicht klagen. Neben den genannten Produkten werden auch Dienstleistungen, etwa im Bereich der Logistik, angeboten mit dem Ziel die Effizienz im Gesundheitswesen zu verbessern. Quartalszahlen gibt es erst wieder im Mai. Bis dahin sollten wir die Gewinne mitgenommen haben.Unser Short Setup mit Trigger 50.81 USD, Kursziel 56.09 USD und Stopp Loss 48.63 USD liefert ein CRV von 2.4. Wir setzen auf eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung. Die Nachfrage aus dem Gesundheitswesen und eine positive Entwicklung an den Aktienmärkten könnten diese Entwicklung unterstützen.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in CAH.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/cardinal-health-cah-ist-die-aktie-jetzt-auf-dem-weg-nach-oben/