BERLIN (dpa-AFX) - Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz rechnet damit, dass die Wirtschaftspolitik nach der Corona-Krise ein wesentliches Thema im Bundestagswahlkampf 2021 werden könnte. "Ich gehe davon aus, dass die wirtschaftspolitischen Fragen im Laufe der nächsten Wochen und Monate an Bedeutung gewinnen, vielleicht sogar das beherrschende Thema des Bundestagswahlkampfes 2021 werden", sagte der Kandidat für die Nachfolge von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Merz schränkte ein: "Aber für eine sichere Einschätzung ist es jetzt noch zu früh."



Über die vor der Corona-Krise kaum denkbaren Umfragewerte von bis zu 38 Prozent sagte der Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsrates: "Die guten Umfragewerte der Union sind sehr erfreulich, aber wir dürfen uns natürlich nicht darauf ausruhen." Merz ergänzte: "Umfragen sind immer Momentaufnahmen, das gilt besonders in diesen außergewöhnlichen Zeiten." Deshalb ließen die Zahlen noch keine Rückschlüsse auf den Wahlkampf 2021 zu. "Es ist ein Ausdruck der Stärke unserer Demokratie, dass die Bevölkerung in einer solchen Krisensituation den Regierungsparteien neues Vertrauen entgegenbringt."/bk/rm/DP/zb