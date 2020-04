Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AIRBUS - Airbus-Chef Guillaume Faury plädiert dafür, so schnell wie möglich den Lockdown zu beenden. Das gehe, ohne den Kampf gegen die Pandemie zu vernachlässigen. (Handelsblatt S. 16)

DANONE - Der Danone-Chef Emmanuel Faber warnt in einem Interview vor Verwerfungen auf der ganzen Welt. "Die Corona-Krise kann zu Hungersnöten führen", sagte er. "Lieferketten brechen ab, die Gesundheitssysteme sind überfordert." Nachhaltigkeitsziele seien wichtiger denn je. (FAZ S. 22)

CASTELL-BANK - Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen will für das Familienunternehmen keine Staatshilfen in Anspruch nehmen. Der Bankier sieht die Coronakrise auch als Chance, sich auf traditionelle Werte zu besinnen. "Der Blick in die Vergangenheit lehrt uns vor allem, durchzuhalten und zuversichtlich zu bleiben", sagt er im Interview. (Handelsblatt S. 32)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2020 00:17 ET (04:17 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.