Der Wochenausklang fand vor Ostern bereits am Donnerstag statt und konnte eine sehr positive Woche vollziehen. Geht die ebenfalls kurze Handelswoche nach Ostern nun im selben Long-Modus weiter? Blick auf die Oster-Kurse Mit 231 Punkten hatte der DAX am Donnerstag noch einmal eine weitere Hürde auf dem Weg nach oben nehmen können und die Wochenhochs leicht überboten. Nach einem GAP-close am Morgen, welches wir im Webinar entsprechend als Szenario handelten, kamen die Bullen erneut zum Zug (Rückblick ...

