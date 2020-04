The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA IZH XFRA GB00B01F7T14 M + C SAATCHI PLC LS-,01 EQ00 EQU EUR NCA ARLB XFRA US00254K1088 AAREAL BK AG UNSP.ADR 1 EQ00 EQU EUR NCA YPHA XFRA US04623U1025 ASTELLAS PHARMA UNSP.ADR EQ00 EQU EUR NCA AFXA XFRA US14218T1051 CARL ZEISS MEDITEC ADR 1 EQ00 EQU EUR NCA DKIA XFRA US23381B1061 DAIKIN INDUSTR.UNSP.ADR EQ00 EQU EUR NCA PE07 XFRA USP78625DC49 PET. MEX. 13/24 REGS EQ00 EQU EUR NCA DNOA XFRA US24872B1008 DENSO CORP. ADR 4 EQ01 EQU EUR NCA DUEB XFRA US2668881061 DUERR AG UNSP.ADR 1/5 EQ01 EQU EUR NCA G1AA XFRA US3615921083 GEA GROUP AG SPONS.ADR 1 EQ01 EQU EUR NCA HLEA XFRA US42333L1035 HELLA GMBH+CO.(UN.ADR)1/2 EQ01 EQU EUR NCA ISUA XFRA US4652542097 ISUZU MOTORS LTD ADR EQ01 EQU EUR NCA KOMA XFRA US5004584018 KOMATSU LTD. SPONS. ADR 1 EQ01 EQU EUR NCA RAKA XFRA US75102W1080 RAKUTEN SPONS.ADR 1 EQ01 EQU EUR NCA SHDA XFRA US8248414075 SHISEIDO CO. ADR EQ01 EQU EUR NCA SUE1 XFRA US86633R2031 SUMMIT WIRELESS DL-,0001 EQ01 EQU EUR NCA 0BF1 XFRA US97264L1008 WIMI HOLOGR.CLD B ADR/2 EQ01 EQU EUR N