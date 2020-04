Europa Nachhaltigkeits Bond 90% mit 3,8% p.a.-Chance

Obwohl der Kurssturz der vergangenen Wochen wieder einmal verdeutlicht hat, dass ein Investment in den Aktienmarkt mit erheblichen Verlusten verbunden sein kann, wird für Anleger, die sich in den nächsten Jahren nicht mit den anhaltend spärlichen Sparbuchzinsen zufrieden geben wollen, kein Weg am Aktienmarkt vorbeiführen. Strukturierte Produkte, wie der aktuell zur Zeichnung angebotene RCB-Europa Nachhaltigkeits Bond 90%, der sich auf einen möglichst sicheren Basiswert bezieht und unabhängig von der Kursentwicklung dieses Basiswertes das maximale Verlustrisiko auf 10 Prozent begrenzt, bieten Anlegern bei einer positiven Entwicklung des Basiswertes äußerst interessante Renditechancen.

Als Basiswert des Nachhaltigkeits Bonds fungiert der STOXX Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR Index (ISIN: CH0298407328). Dieser Index enthält 30 europäische Aktien von Gesellschaften, die die Aufnahmekriterien ökologisches, soziales und verantwortungsvolles Handeln erfüllen und die über niedrige Volatilität und hohen Dividenden verfügen. Indexanpassungen erfolgen vierteljährlich.

-10%, 0% oder 30% Renditechance

Der STOXX Europe ESG Leaders Select 30 Index-Schlusskurs vom 22.4.20 wird als Startwert für den Nachhaltigkeits Bond festgeschrieben. In sieben Jahren, am 21.4.27, wird der dann aktuelle Indexstand mit dem Startwert verglichen.

Notiert der Index an diesem Tag im Vergleich zum Startwert im Plus, dann wird das Zertifikat mit 130 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt, was einer Jahresrendite von 3,80 Prozent entsprechen wird. Notiert der Index an diesem Tag zwischen 90 und 100 Prozent des Startwertes, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit 100 Prozent des Ausgabepreises erfolgen. Befindet sich der Indexstand in sieben Jahren mit mehr als zehn Prozent im Minus, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates - unabhängig, wie tief der Index wirklich gefallen ist, mit 90 Prozent des Ausgabepreises getilgt.

Da sich die teilweise Kapitalgarantie des Produktes ausschließlich auf das Laufzeitende des Zertifikates bezieht, sollte nur jenes Kapital investiert werden, das bis zum Laufzeitende des Zertifikates nicht benötigt wird. Ein vorzeitiger Verkauf des Zertifikates kann zu Kapitalverlusten führen.

Das Zertifikat-Europa Nachhaltigkeits Bond 90%, ISIN: AT0000A2DXX4, fällig am 23.4.27, kann noch bis 21.4.20 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Zertifikat ermöglicht in sieben Jahren bereits bei einem geringfügigen Kursanstieg des STOXX Europe ESG Leaders Select 30 Index die Chance auf eine Bruttorendite von 30 Prozent. Das maximale Verlustrisiko beträgt zehn Prozent.

Quelle: zertifikatereport.de