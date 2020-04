Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit Unterstützung besser als erwartet ausgefallener chinesischer Außenhandelsdaten geht es am Dienstag an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien mit den Indizes nach oben. Verluste an jenen Plätzen, an denen am Ostermontag gehandelt wurde, werden wieder aufgeholt. Für Zuversicht sorgt daneben die Hoffnung, dass die Coronavirus-Pandemie zumindest in einigen Regionen der Welt ihren Höhepunkt erreicht haben könnte angesichts sinkender Neuinfektionszahlen und Todesfälle.

Dass Länder wie Frankreich oder Italien ihre Restriktionen für soziale Kontakte verlängert haben, tut dem keinen Abbruch, zumal vielerorts die Diskussionen um Lockerungen immer intensiver geführt werden.

Der Nikkei-Index in Japan steigt um 2,5 Prozent auf 19.517 Punkte, in Seoul geht es um 1,8 Prozent ebenfalls kräftig nach oben. Die chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai kommen um je 0,7 Prozent voran.

Für einen Hoffnungsschimmer sorgt, dass die chinesischen Exporte ebenso wie die Importe im März längst nicht so stark gesunken sind, wie Volkswirte geschätzt hatten. Gleichwohl sanken die Exporte kräftig um 6,6 Prozent, während die Importe nur leicht zurückgingen. Bei letzteren dürften aber Vereinbarungen zwischen China und den USA zur Beilegung des Handelsstreits eine Rolle gespielt haben. So stiegen die Einfuhren von Schweinefleisch und Sojabohnen sowie allgemein Agrarprodukten aus den USA.

Am Ölmarkt steigen die Preise moderat. Brentöl verteuert sich um 1,2 Prozent auf 32,20 Dollar je Barrel. Die bereits am Vortag gesehene Stabilisierung nach der Einigung der Opec+-Gruppe auf eine deutliche Senkung der Ölfördermenge setzt sich damit fort. Dass die Preise nicht stärker zulegen, führen Marktbeobachter auf die weit verbreitete Skepsis zurück, dass der Beschluss auch so umgesetzt wird von den beteiligten Saaten. Zudem halten viele Experten die Senkung für nicht ausreichend angesichts des deutlichen Nachfragerückgangs vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie.

Berg- und Talfahrt bei Softbank

Unter den Einzelwerten schnellen in Tokio Softbank um 4,4 Prozent nach oben, nachdem sie mit einem kräftigen Minus in den Tag gestartet waren. Das Telekommunikations- und Medienunternehmen hat den ersten Jahresverlust seit 15 Jahren angekündigt - belastet von einem erwarteten Minus von fast 17 Milliarden Dollar bei seinem Beteiligungsfonds Vision Fund. Für Familymart geht es um 7,4 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr einen 38-prozentigen Nettogewinnanstieg angekündigt hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.450,70 +1,18% -18,45% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.604,19 +2,94% -19,50% 08:00 Kospi (Seoul) 1.859,43 +1,84% -15,39% 08:00 Schanghai-Comp. 2.801,95 +0,68% -8,14% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.457,83 +0,65% -13,80% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.630,31 +2,46% -20,34% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.369,90 +1,02% -14,65% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:01h % YTD EUR/USD 1,0944 +0,3% 1,0909 1,0789 -2,4% EUR/JPY 117,88 +0,3% 117,53 116,77 -3,3% EUR/GBP 0,8713 -0,1% 0,8721 0,8747 +3,0% GBP/USD 1,2562 +0,4% 1,2512 1,2336 -5,2% USD/JPY 107,71 -0,0% 107,73 108,22 -0,9% USD/KRW 1211,10 -0,4% 1211,10 1232,14 +4,9% USD/CNY 7,0527 +0,2% 7,0527 7,0942 +1,3% USD/CNH 7,0480 -0,1% 7,0533 7,1103 +1,2% USD/HKD 7,7526 +0,0% 7,7523 7,7533 -0,5% AUD/USD 0,6423 +0,6% 0,6383 0,6030 -8,4% NZD/USD 0,6121 +0,5% 0,6091 0,5883 -9,1% Bitcoin BTC/USD 6.898,01 +0,9% 6.838,26 6.965,07 -4,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 22,73 22,41 +1,4% 0,32 -62,1% Brent/ICE 32,19 31,74 +1,4% 0,45 -49,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.716,85 1.714,30 +0,1% +2,55 +13,2% Silber (Spot) 15,57 15,50 +0,5% +0,07 -12,8% Platin (Spot) 762,40 752,55 +1,3% +9,85 -21,0% Kupfer-Future 2,33 2,30 +1,0% +0,02 -17,1% ===

