Mit + 7 %! Und Amazon folgte mit + 6 %. Damit prägen die bekannten Modetitel das Stimmungsbild in New York. Keine echte Industrieadresse ist mehr dabei. Vorbild für Deutschland? Ein bisschen!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



