Epigenomics AG ergreift umfassende Maßnahmen zur Kostensenkung während der COVID-19-PandemieDGAP-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Sonstiges Epigenomics AG ergreift umfassende Maßnahmen zur Kostensenkung während der COVID-19-Pandemie14.04.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Epigenomics AG ergreift umfassende Maßnahmen zur Kostensenkung während der COVID-19-PandemieBerlin (Deutschland), 14. April 2020 - Die Epigenomics AG (FSE: ECX, OTCQX: EPGNY; das "Unternehmen") hat umfassende Maßnahmen zur Kostensenkung eingeleitet, um die Liquidität während der globalen COVID-19-Pandemie zu sichern.Daher hat die Epigenomics AG in der aktuellen Krisensituation Kostensenkungsmaßnahmen in allen Bereichen des Unternehmens eingeleitet, einschließlich der Personalkosten in Deutschland und den USA. Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmenszentrale in Berlin wurde in der letzten Woche Kurzarbeit beantragt, die von der Bundesagentur für Arbeit noch genehmigt werden muss. Darüber hinaus verzichten Vorstand und Aufsichtsrat der Epigenomics AG bis auf Weiteres auf Teile ihrer Vergütung. Die Maßnahmen wurden vorsorglich getroffen und gelten je nach Dauer der weltweiten Krise für die kommenden Monate.Ungeachtet dessen ist der Geschäftsbetrieb in allen wichtigen Bereichen - so auch bei der Erfüllung von Kundenaufträgen - ebenso gewährleistet, wie die vollständige Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in rechtlicher und finanzieller Hinsicht. Die Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Überprüfung der National Coverage Determination (NCD) für Epi proColon, die die Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) derzeit durchführen. Das Unternehmen geht nach wie vor davon aus, dass die CMS den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitrahmen einhalten und bis zum 28. August 2020 einen Entscheidungsvorschlag veröffentlichen sowie bis zum 28. November 2020 eine finale Erstattungsentscheidung treffen werden.In Verbindung mit der Ende März erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung stellen diese Maßnahmen sicher, dass das Unternehmen über ausreichende liquide Mittel bis in das erste Quartal 2021 hinein verfügt.Über EpigenomicsEpigenomics ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das sich auf den blutbasierten Nachweis von Krebserkrankungen mit Hilfe seiner proprietären DNA-Methylierungs-Biomarker-Technologie konzentriert. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet diagnostische Produkte für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischen Bedarf. Epigenomics' führendes Produkt, Epi proColon(R), ist ein blutbasierter Früherkennungstest zum Nachweis von Darmkrebs. Epi proColon hat die Zulassung der US Food and Drug Administration (FDA) erhalten und wird derzeit in den Vereinigten Staaten, Europa und China sowie in ausgewählten anderen Ländern vermarktet. Epi proLung(R), ein blutbasierter Test zum Nachweis von Lungenkrebs, und HCCBloodTest, ein blutbasierter Test zum Nachweis von Leberkrebs bei Zirrhose-Patienten, haben in Europa das CE-Zeichen erhalten.Weitere Informationen finden Sie unter www.epigenomics.com.Kontakt: Unternehmen Epigenomics AG, Geneststrasse 5, 10829 Berlin, Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.comInvestor Relations IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.comHaftungsausschluss von EpigenomicsDiese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die Epigenomics AG und ihr Geschäft. Solche Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Entwicklungen oder Leistungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Die Epigenomics AG stellt diese Mitteilung zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung und verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.14.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 24345-0 Fax: +49 30 24345-555 E-Mail: ir@epigenomics.com Internet: www.epigenomics.com ISIN: DE000A11QW50 WKN: A11QW5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1020841Ende der Mitteilung DGAP News-Service1020841 14.04.2020