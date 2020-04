Die Tesla-Aktie gehört auch am deutschen Aktienmarkt zu den größten Gewinnern im Frühhandel.In Stuttgart legt der Anteilsschein am Dienstag fast 20 Prozent zu und kostet 625,00 Euro. Bereits am Vorabend hatte die Tesla-Aktie an der Nasdaq 13,60 Prozent gewonnen und war bei 650,95 US-Dollar aus dem Handel gegangen.Auslieferungszahlen wirken nachDamit legten die Anteilsscheine ...

