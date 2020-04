NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 59,10 auf 57,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Äußerungen des Managements auf der Telefonkonferenz zu den weiteren Aussichten positiv ausgefallen. Für die Geschäftsjahre 2020/21 und 2021/22 lägen seine Ergebnisprognosen (bereinigtes NI/EPS) allerdings unter den Markterwartungen./edh/ag



ISIN: DE000A0LD6E6

