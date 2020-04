Der Börsen-Wecker vom 14.04.2020 mit den wichtigsten Ereignissen der letzten Stunden. Übersichtlich aufbereitet mit den Schlusskursen vom Dax, Dow Jones und Nikkei 225. Börse Aktien Frankfurt: Auch nach Ostern weiter aufwärts Am deutschen Aktienmarkt deuten sich am Dienstag nach Ostern weitere Kursgewinne an. Positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus China sorgen für neuen Optimismus. weiterlesen Politik Topthema im Wahlkampf 2021 Friedrich Merz (CDU) ...

