In der Hoffnung auf eine rasche Konjunkturbelebung nach der Coronakrise startete der DAX am Dienstag höher.Der DAX begeht die neue Handelswoche mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 10.733 Punkte.Am Gründonnerstag war der deutsche Leitindex 2,2 Prozent fester bei 10.565 Zählern aus dem Handel gegangen.Für gute Stimmung sorgen dürften unerwartet positive Handelsdaten aus China: ...

