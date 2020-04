Am deutschen Aktienmarkt deuten sich zum Start in die Handelswoche trotz der anhaltenden Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Corona-Pandemie Kursgewinne an. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX +2,24% nach dem langen Osterwochenende bei 10.725 Punkten taxiert und damit etwa 1,5 Prozent höher als am ebenfalls freundlichen Gründonnerstag. Dabei waren am Montag die Kurse an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...