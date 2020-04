Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX schwächer erwartetDer DAX dürfte sich am Dienstag dem schwächeren Trend an der Wall Street und in Asien anschließen. Laut vorbörslichen Indikationen wird das Börsenbarometer bei 10.475 Punkten um 0,61 Prozent tiefer in den Handel gehen.2. Asiens Börsen mit Abschlägen An Asiens Börsen bestimmen am Dienstag die Bären die Richtung: In Tokio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...