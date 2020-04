Das ist im Moment der Preis für den größten Händler in Deutschland für Elektronik/Elektrik unter den Namen Saturn und Mediamarkt. Der Umbau der ganzen Gruppe läuft, teilweise mit Personalproblemen, aber: Diese extreme Unterbewertung ist mehr als ein Schnäppchen. Wie es weitergeht lesen Sie in den Briefen dieser Woche.



