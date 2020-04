Las Palmas, Spanien (ots/PRNewswire) - Nektium, ein führender forschungsbasierter Hersteller von markengeschützten pflanzlichen Extrakten, kündigte heute an, dass das United States Patent and Trademark Office dem Unternehmen das US-Patent 10,537,604 Compositions for Enhancing Brain Activity (Inhaltsstoffe zur Verbesserung der Gehirnaktivität) erteilt hat. Dieses Patent ist Teil des Patent-Portfolios zur Unterstützung der Zynamite® Innovation, einem koffeinfreien pflanzlichen Extrakt für mentale und körperliche Energie. Zynamite® ist ein nachhaltiger, firmeneigener, standardisierter Blattextrakt einer Auswahl von Magnifera indica (Mangobaum).Zynamite® wurde erstmals auf der Vitafoods Messe in Genf und der HI Japan im Jahr 2018 und der Supply Side West in den USA im Jahr 2019 vorgestellt. Die koffeinfreien und dopingfreien nootropischen Aktivitäten von Zynamite® wurden bereits in verschiedenen Endprodukten angewandt, zu denen bekannte Nahrungsergänzungsmittel und eGaming-Formulationen in Japan gehören.Nektium hat die fundamentale Bedeutung der Psyche für sportliche Leistung erkannt und setzt die gehirnstimulierenden Wirkungen von Zynamite®, die in vier doppelblind, randomisierten, kontrollierten, klinischen Studien untersucht wurde, in Sportformulationen ein. Die positiven Ergebnisse dieser Studien im Bereich sportlicher Leistung und Regeneration wurden in vier Peer-Review-Artikeln publiziert."Die Währung der Nutrazeutika-Industrie ist wissenschaftliche Evidenz aus doppelblind randomisierten, kontrollierten, klinischen Studien, die von renommierten akademischen Institutionen und CROs durchgeführt und in führenden Peer-Review-Zeitschriften veröffentlicht werden. Nektium hat viel in die klinische Forschung investiert, um die Wirkung von Zynamite® nachzuweisen, und wird auch weiterhin in laufende klinische Studien investieren", so Dr. Nigel Gericke, wissenschaftlicher Direktor von Nektium. "Wir möchten die klinische Forschungsbasis und das geistige Eigentum, auf die sich Zynamite® als markengeschützter Premium-Extrakt stützt, weiter aufbauen"Die Nutrazeutika-Industrie hat die klinischen Forschung und Innovation hinter Zynamite® bereits erkannt und den Extrakt in den letzten zwei Jahren mit fünf Preisen ausgezeichnet: dem Nutraingredients Award für Inhaltsstoffe für Sportlernahrung des Jahres im Jahr 2018, dem Nutraingredients Award für Forschung 2019, dem Frost & Sullivan Award für Innovation 2019 und dem European Specialised Sports Nutrition Award als besten "frei von"-Inhaltstoff 2019 und dem zweiten Preis als Game Changer des Jahres 2019.Informationen zu NektiumNektium ist ein innovatives Unternehmen für pflanzliche Extrakte, das wissenschaftlich basierte natürliche Inhaltsstoffe entwickelt, produziert und vermarktet. Nektium zeichnet sich insbesondere durch die enge Integration der Abteilungen Forschung und Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung aus. Das Unternehmen liefert reibungslose forschungsbasierte Lösungen für die Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Zum Sortiment der Inhaltsstoffe von Nektium zählen markengeschützte Inhaltsstoffe und standardisierte Extrakte. Weitere Informationen über Nektium erhalten Sie unter www.nektium.com (http://www.nektium.com/).Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1154455/Nektium_Zynamite_Patent.jpgNektium Medienkontakt:Nektium Pharma S.L.Deborah Thomadthoma@nektium.com Pressekontakt:+34928734132 Ext. 1204Original-Content von: Nektium, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143418/4570382