Büroimmobilien in Münster, München und Dortmund zeigen in wirtschaftlichen Abschwungphasen die höchste Resilienz und versprechen somit das größte Hedgingpotenzial zur Reduzierung des Risikos einer Investition. In der Asset-Klasse Wohnen erweisen sich Leipzig, Mannheim und Karlsruhe als besonders krisenfest. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...