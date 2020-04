Klammheimlich und kaum beachtet legte der Goldpreis in den letzten Tagen schrittweise zu. Bei 1.720 $ liegt die nächste technische Hürde für den nächsten Schritt in Richtung 1.940 $, dem bisherigen Rekord. Es lohnt sich immer noch, in kleinen Schritten Positionen auszubauen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!