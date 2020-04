Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verzeichnete zuletzt Gewinne, welche mit zunehmenden Konjunktursorgen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verbunden waren, so die Analysten der Helaba.So habe bereits fast jedes dritte Unternehmen angekündigt, Kurzarbeit einzuführen, was mit erheblichen Lohneinbußen der Angestellten verbunden sei. Das übergeordnete Bild im Tageschart helle sich etwas auf. Die Stochastik liege im überverkauften Bereich und drehe gen Norden. Der MACD stehe jedoch auf Verkauf und das Kursmomentum verliere an Dynamik. ...

