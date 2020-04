Die Aktie von Delivery Hero hat am Donnerstag vor dem Osterwochenende zeitweise Verluste im zweistelligen Prozentbereich erlitten, konnte diese bis zum Handelsschluss aber bereits auf rund 3,8 Prozent begrenzen. Am Dienstagvormittag kann sie im freundlichen Gesamtmarkt an die starke Erholung anknüpfen. Als Hauptgrund für die Kursverluste in der Vorwoche gilt ein Bericht der Korea Times, wonach sich die Milliardenübernahme des dortigen Essenslieferanten Woowa wegen einer näheren Betrachtung durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...