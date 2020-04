Rohölpreise: Dieser Deal könnte für die Trendwende sorgen

Die Entwicklung bei den Rohölpreisen wird von Anlegern und Verbrauchern weiterhin mit Spannung verfolgt. Stehen die Rohölkurse vor dem nächsten Rückschlag oder liegen die Tiefststände schon hinter uns. Die Nachricht, dass sich wichtige Förderländer nun auf eine beispiellose Drosselung der Ölproduktion geeinigt haben, lässt aktuell letzteres vermuten.

Förderlimits werden angepasst

Im Mai und Juni werden die Mitglieder des Ölkartells Opec und ihre Partner insgesamt 9,7 Millionen Barrel am Tag weniger fördern, erklärte die Opec am Montag. Auch danach werden bis Ende April 2022 die Förderlimits an die wegen der Coronavirus-Krise eingebrochene Nachfrage angepasst.

