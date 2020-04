TOKIO (dpa-AFX) - Die Organisatoren der Olympischen Spiele von Tokio haben am Dienstag noch einmal klargestellt, dass sie keinen "Plan B" für den Fall hätten, falls die Spiele wegen der Coronavirus-Pandemie noch über das Jahr 2021 hinaus verschoben werden müssten. Olympia-Sprecher Masa Takaya zufolge gehen die Organisatoren davon aus, dass die Sommerspiele am 23. Juli 2021 eröffnet werden. Die Paralympics folgen am 24. August.



Diese Daten waren im März vom Internationalen Olympischen Komitee und der japanischen Regierung bestätigt worden, nachdem die Spiele wegen der Ausbreitung der Covid-19-Krankheit nicht wie geplant in diesem Sommer stattfinden konnten. "Wir arbeiten auf das neue Ziel hin", sagte Takaya am Dienstag bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. "Wir haben keinen Plan B."



Die Schwere der Pandemie mit derzeit 7700 Infektionsfällen in Japan hatte Fragen aufgeworfen, ob es überhaupt möglich ist, die Olympischen Spiele in etwas mehr als 15 Monaten abzuhalten. Diese Frage war zuvor auch schon vom Chef des Organsationskomitees, Yoshiro Mori, aufgeworfen worden./fth/DP/mis