14.04.2020 - Der Vorstand der Softing AG (ISIN: DE0005178008) wendet sich heute an seine Aktionäre - Dividende bei 0,04 EUR, Aktienrückkauf in Höhe von 500.000,-- EUr und ratlsoigkeit, wie sich die Coroan-Krise letztendlich auswirken wird auf die Geschäfte der Gesellschaft. Und eine virtuelle HV soll am ursprünglich geplanten Termin stattfinden: 06.05.2020. Interessant ist die bereits vor wenigen tagen geäußerte Absicht, die zurückgekauften Aktien als Akquisitionswährung einzusetzen: Heisst einerseits, dass man wesentlich höhere Kurse der Softing-Aktie zukünftig erwartet, sonst würde der Rückkauf ...

