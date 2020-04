Kassel (ots) - Tätowierer stehen vor der Frage: wie geht es jetzt weiter? Ein Start-up aus Kassel hat dazu eine Idee und geht jetzt an den Start. Renommierte Tätowierer sind schon an Bord und "TATYOU", so heißt die Idee, ist bereits online.Die Idee: Tätowierer gestalten hochwertige Klebetattoos, die unter ihrem Profil online zu kaufen sind. Dabei haben diese Tattoos nicht viel mit den Abziehbildchen aus unserer Jungend gemein. Die Qualität ist so hoch, dass auch hartgesottene Old School Tätowierer wie Stefan Schumitz oder die aus dem Fernsehen bekannte Ronja Block dabei sind. Auch ein Christian Warlich ist unter den Anbietern. Warlich galt als einer der bedeutendsten Tätowierer des 20. Jahrhunderts. Er ist 1964 verstorben und das Museum für Hamburgische Geschichte gab gern die Rechte an den Motiven. Sieben Künstler sind bereits im Shop für den Testlauf. Durchstarten will das Unternehmen nach Ostern.Vielleicht möchten die Fans Ihre Tätowierer unterstützen, vielleicht kommen die Produkte auch gut an und ermöglichen den Tätowierern ein neues Standbein, auch nach Corona. Auf jeden Fall machen die beiden Gründer es gründlich. Boris Boxan ist Inhaber eines Herstellers für temporäre Tattoos und produziert in Deutschland sogar mit dem Siegel "vegan". Robert Köster ist Marketingberater und setzt mit seinem Unternehmen die Strategie um."Wir hoffen, dass wir einigen Tätowierern eine echte Hilfe werden, wobei es uns wichtig ist, über die Krise hinaus Bestand zu haben." so die beiden Gründer.www.tatyou.de (http://www.tatyou.de/)Pressekontakt:Robert Kösterrk@tatyou.de+49 171 5416014Original-Content von: TATYOU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143421/4570505