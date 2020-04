ASCHHEIM/MÜNCHEN (IT-Times) - Die Aktie des Online-Payment - Anbieters Wirecard kann heute mit einem deutlichen Plus in die neue verkürzte Börsenwoche nach Ostern starten. Ein US-Spekulant sieht das offenbar anders. Die Wirecard-Aktie notiert heute bei einem positiven Börsenumfeld mit einem Plus im Kurs...

Den vollständigen Artikel lesen ...