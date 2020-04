Guten Morgen,die marktechnischen Signale stehen weiterhin auf Erholung. Antrieb ist, wie schon erwähnt, die Lage in China, gepaart mit der Hoffnung auf weitere Corona-Entspannung in Europa und in den USA.So berichtet China heute, dass seine auf US-Dollar lautenden Exporte und Importe gegenüber dem Vorjahr im März zwar zurückgingen, aber deutlich besser ausgefallen sind als von Ökonomen erwartet. Chinas Exporte gingen im März gegenüber dem Vorjahr um 6,6% zurück, während die Importe im selben Monat um 0,9% zurückgingen, wie Daten der Allgemeinen Zollverwaltung am Dienstag zeigten. Von Reuters befragte Ökonomen hatten indes erwartet, dass die Exporte gegenüber dem Vorjahr um mehr als 14% sinken würden, während die Importe im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 9,5% sinken würden. Damit rückt auch die Frage nach dem Erholungsmuster für das Reich der Mitte in die Mitte: "V"-Form, "U"-Form, oder "L"-Form? So wie es im Moment für uns aussieht, steigen die Chancen von "U" auf "V", sofern auch die USA im Sommer anfangen, sich zu fangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...