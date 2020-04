Die Osterfeiertage sind rum und nun steht wieder die Corona-Pandemie und dessen Folgen im unmittelbaren Fokus der Anleger. Dabei führt China die Liste mit den Aufhebungen der Beschränkungen klar an, nach und nach dürften sich mehr Länder diesem Schritt anschließen und für eine potenzielle Erholung an den Märkten sorgen. Neuesten Daten zufolge bremste sich der Fall der chinesischen Wirtschaft unerwartet ab, dass wiederum Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen und für eine merkliche Erholung gesorgt hatte. Ähnlich sieht es beim Wertpapier des Maschinenbauers Rolls Royce aus, die nach einem Tief bei 250,00 Pencewieder sichtlich zulegen konnte und aus der volatilen Phase der letzten Wochen sogar ein Boden hervorgehen könnte. Dabei können kurz- sowie mittelfristig orientierte Investoren profitieren, wenn sich die Lage an den Märkten weiter entspannt. ...

