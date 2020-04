Mit der neuen Trading-App Follow MyTrader folgen Kunden den Empfehlungen ausgewählter Star-Trader. In Echtzeit und mit einem Klick können sie so von der Performance der Profihändler profitieren Die CoronaKrise hat zu massiven Kurseinbrüchen in den letzten Wochen geführt. Doch wie jede Wirtschaftskrise zuvor, wird auch diese überwunden werden. Zudem werden die Maßnahmen der Regierungen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...