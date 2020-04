FRANKFURT (Dow Jones)--Siltronic will an der für 2019 vorgeschlagenen Dividende festhalten und plant nun die diesjährige Hauptversammlung am 26. Juni als virtuelles Aktionärstreffen.

Wie der Münchener MDAX- und TecDAX-Konzern mitteilte, soll die virtuelle Hauptversammlung die Zahlung der Dividende von 3,00 Euro je dividendenberechtigter Aktie für 2019 absegnen.

"An unserer Dividendenpolitik, etwa 40 Prozent des Konzerngewinns, der auf die Anteilseigner entfällt, auszuschütten, halten wir unverändert fest", sagte Siltronic-CEO Christoph von Plotho. "Damit wollen wir den Aktionären Planungssicherheit geben, sie trotz der aktuell dramatischen Krisensituation wie angekündigt angemessen am Geschäftserfolg im Jahr 2019 beteiligen und das mit möglichst wenig Verspätung zum ursprünglichen Hauptversammlungstermin", so von Plotho.

Die Hauptversammlung war wegen der Coronavirus-Pandemie ursprünglich bis auf Weiteres verschoben worden.

Die Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung werde fristgerecht Mitte Mai veröffentlicht. Die HV werde für die Aktionäre live im Internet übertragen. Abstimmung sei möglich per Briefwahl oder durch Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

