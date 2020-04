Der Brent-Ölpreis hat sich am Dienstagvormittag schwächer präsentiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 31,39 Dollar je Barrel (159 Liter) und damit um 1,10 Prozent tiefer als am Vortag.Nachdem sich führende Förderländer am Wochenende auf eine Kürzung der Fördermenge geeinigt hatten, waren die Ölpreise zwischenzeitlich ...

