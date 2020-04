Jaguar Mining Inc. gab gestern die Zwischenergebnisse der Goldproduktion im ersten Quartal 2020 bekannt. Aus diesen Angaben geht hervor, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine konsolidierte Produktion von 21.008 Unzen Gold im Vergleich zu 16.365 Unzen in Q1 2019 zu melden hatte.



Die Produktion an Pilar erreichte mit 11.521 Unzen einen neuen Rekordwert. Die Produktion bei Turmalina belief sich auf 9.486 Unzen Gold. Man führte zudem Definitions-, Einfüll- und Explorationsbohrungen über 14.545 Meter durch.



Zum 31. März 2020 befand man sich im Besitz von liquiden und liquidierbaren Mitteln im Wert von 15,6 Millionen Dollar.



