BERLIN (Dow Jones)--Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hält eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen nicht vor Ende des Monats für möglich. Wenn man zu dem Ergebnis komme, Einschränkungen aufheben zu wollen, dann müsse es dafür einen Vorlauf geben, um beispielsweise Verordnungen zu ändern, sagte Müller im Interview mit Radioeins des RBB. Es sei noch völlig unklar, was wann gelockert werden könne. "Ich gehe davon aus, dass vielleicht ab dem 27. [April] oder dem 1. Mai wir dann Veränderungen haben werden in diesen Ausgangsbeschränkungen."

Er hoffe sehr, dass dann beispielsweise auch wieder Demonstrationen und politische Kundgebungen, wenn auch nur in einem begrenzten Rahmen möglich sein werden, da es sich dabei um ein Grundrecht handle. Dasselbe gelte für Gottesdienste sowie eine schrittweise Öffnung des Einzelhandels. "Aber es wird alles nicht mehr so sein wie vorher, es wird alles - wenn es überhaupt möglich ist - nur möglich sein mit Auflagen und Regeln", schränkte der SPD-Politiker ein. Müller und die 15 weiteren Länderchefs telefonieren am morgigen Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), um die weiteren Schritte in der Corona-Krise zu besprechen.

April 14, 2020

