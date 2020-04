WARSCHAU (dpa-AFX) - Das größte Frachtflugzeug der Welt, eine Antonow An-225 "Mrija", hat Schutzausrüstung für den Kampf gegen Covid-19 von China nach Polen gebracht. Die Großraummaschine landete am Dienstag auf dem Flughafen in Warschau. Geladen hatte die Antonow unter anderem sieben Millionen Schutzmasken und mehrere Hunderttausend Schutzanzüge für medizinisches Personal. Die Maschine war von der polnischen Raffinerie Lotos und dem Kupferminen-Betreiber KGHM gechartert worden.



Die An-225 ist das größte und schwerste Transportflugzeug, das sich derzeit im Dienst befindet. Es ist 84 Meter lang und hat eine Spannweite von mehr als 88 Metern. Die sechsstrahlige Maschine kann mehr als 250 Tonnen Ladung transportieren.



In Polen gab es laut Gesundheitsministerium mit Stand vom Dienstagmorgen 7049 bestätigte Coronavirus-Fälle und 251 Tote./dhe/DP/mis