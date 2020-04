Unterföhring (ots) -Unterföhring, 14. April 2020 - "Wir alle hier drin, für euch alle dadraußen". Unter diesem Motto setzt sich Sky Deutschland ab sofort fürden Corona-Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuzes ein. Über diegesamte Sky Plattform sowie unterschiedliche Sky Kommunikationskanälehinweg wird das Entertainment-Unternehmen ab heute umfangreich fürSpenden an den DRK-Nothilfefonds werben.Für den inhouse von Sky Creative produzierten 30-sekündigen Spot(https://youtu.be/nyUGPPHQQns) konnten zahlreiche Sky Faces gewonnenwerden. So engagieren sich Kai Dittmann, Wolff-Christoph Fuss, NickHeidfeld, Britta Hoffmann, Michael Leopold, Jessica Libbertz,Katharina Kleinfeldt, Esther Sedlaczek und Sylvia Walker. Mit derklaren Botschaft, nicht nur - wie sie selbst - zu Hause zu bleiben,sondern auch an die zu denken, die dies nicht tun können und deshalbbesondere Unterstützung benötigen.Devesh Raj, CEO von Sky Deutschland: "Wir bei Sky wollen unserenZuschauern mit guter Unterhaltung diese herausfordernde Zeit einwenig leichter machen. Doch das allein genügt nicht. Jetzt zählt esmehr denn je, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Deshalbunterstützen wir die wichtige Arbeit des DRK-Nothilfefonds. So könnenwir genau dort helfen, wo Hilfe am nötigsten ist - etwa beiObdachlosen, die gar kein Zuhause haben. Und wir wollen allediejenigen unterstützen, die da draußen für uns alle jeden Tag Großesleisten. Damit das Füreinander gewinnt."Das Management von Sky Deutschland wird sich ebenso mit einer Spendean dem DRK-Nothilfefonds beteiligen.DRK-Generalsekretär Christian Reuter: "Wir freuen uns sehr über dieUnterstützung durch Sky Deutschland. Damit können wir wichtigeHilfsprojekte des Deutschen Roten Kreuzes zugunsten von Menschenfördern, die von der Coronakrise besonders stark betroffen sind."füreinander: Über die Corona-Nothilfe des Deutschen Roten KreuzesDas Deutsche Rote Kreuz ist seit Wochen bundesweit im Einsatz, um dasCoronavirus zu bekämpfen und dessen weitere Ausbreitung einzudämmen.So werden bundesweit mobile Arztpraxen und Fiebermessstationen vomDRK eingesetzt und betreut, um das Gesundheitssystem zu stärken undKliniken zu entlasten. Aber auch die Fürsorge und Betreuung derÄlteren und Bedürftigen während der Krise stehen im Mittelpunkt derHilfsaktionen. Mit den Spenden für den Corona-Nothilfefonds werdendie Arbeit der Ehrenamtlichen und die Hilfsaktionen zur Krisenabwehraktiv unterstützt.Die über Sky generierten Spenden gehen direkt an denCorona-Nothilfefonds des DRK. Weitere Informationen sind unterwww.drk.de/sky zu finden.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Julia BuchmaierDirector Corporate CommunicationsTel. 089 9958 6347julia.buchmaier@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4570697